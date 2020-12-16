【疫市直擊】深水埗咖啡店愈開愈多？ 店主：各有各做成行成市更佳

新冠肺炎肆虐，市面租金急降燃起不少人的創業念頭，深水埗大南街、黃竹街的咖啡店在半年以來愈開愈多，但不少東主坦言不介意，甚至覺得場地愈多人進駐愈好。

Colour Brown 創辦人李健明（Edwin）在 2019 年年底於黃竹街開設咖啡店。他說：「當時開業時附近只有 10 間，現在可以說是倍數增長。現在的租金的確是吸引的，某些市區核心地段的租金是之前的半價，一簽就可以簽 3 年。相比下深水埗的租金不僅更便宜外，深水埗本身有不少布行老闆都退休了，舖位空了出來，咖啡店老闆便剛好可以填補相關空缺。」

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▲ 深水埗的咖啡店吸引了不少人前來「打卡」。

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愈來愈多咖啡店進駐深水埗，李健明坦言有競爭才有進步，如果咖啡店舖變多帶動到氣氛，到時甚至能成為類似旺角「波鞋街」的「咖啡街」，大家齊齊受惠。

同樣位於黃竹街另一頭的咖啡店「十常八九」聯合創辦人阿 Pang 指出，店舖大約在半年前進駐深水埗，當時附近只有 5 間咖啡店，現在最少有 10 間。他說：「大家算是各有各的風格吧，我們店會更集中做甜品，跟其他咖啡店的市場會有差別。新冠肺炎疫情下很多人滯留在香港，相信距離深水埗完全消化到這些客源還有一段時間，有時一些旺店大排長龍，客人都會想去附近找其他咖啡店坐，現在深水埗有不少客人，大家都做到生意的。」

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▲ 十常八九主打日系甜品。

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