終於可網購現貨口罩! Oxyair Mask HK 多款節日限定口罩網店即時開賣 售 $35 盒起

由於市民購買口罩的習慣更變，加上香港市面有多間口罩專門店開張，所以香港口罩廠亦需改變其網上發售方式。 Oxyair Mask HK 今次新推出的口罩，亦在新開設的網店作現貨發售。



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Oxyair Mask HK 新推出的節日限定系列口罩，分別為雪花、2021 年跨年圖案和秋冬限定系列口罩，全部為現貨。口罩為 Level 3 規格、一盒 30 個售 $85，另一盒 10 個售 $35。除網店外，Oxyair Mask HK 門市亦有發售。

此外，現時在網店於 12 月 17 日前購買任何產品，即可自動參加會員聖誕大抽奬。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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