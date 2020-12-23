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【疫市營商】深水埗隱世日系cafe　悠閒・慢活風格滿足市場需求

商管策略 13:39 2020/12/23

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位於深水埗的「十常八九」開業半年。

新冠肺炎肆虐，禁堂食令再次收緊，不少老闆為了追舖租人工迫切希望店舖能夠貨如輪轉，午餐時段更是如臨大敵全力做生意。有店舖卻反其道而行主打放鬆悠閒風格，反而令消費者受落，生意暢旺。

位於深水埗的「十常八九」開業半年，首次創業的聯合創辦人 Evan Yu 笑言：「我們開舖可以說是完全撞正新冠肺炎疫情，每次疫情稍為平復生意便回穩，再爆發便又少 3 成生意。」

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限聚令下所有店舖都要在 6 時前禁止堂食，難免影響生意，但 Evan 依然樂觀。他指店舖以午市生意為主，主打年青人市場。「十常八九」的室內風格以日系和風為主，溫暖舒適，這種放鬆的格局加上日式甜品，營業額在新冠肺炎疫情下穩步上升。

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草莓忌廉奶油蛋糕、焦糖布甸 。

疫市將軍澳開3000呎咖啡店　店主：有質素有誠意總會成功見下頁

Evan 說：「沒有新冠肺炎疫情的話，反而做不到這班不用上學的年青人生意。現在他們毋須上學，時間又多點，在市面上缺少娛樂的情況下，更需要可以放鬆的環境，很榮幸地我們的風格、甜品都受到他們的歡迎。我們的用餐時間是 1 小時 30 分鐘，有些客人叫了甜品之後便不停拍照，去到只餘 15 分鐘被我們提醒才開餐。香港人現在壓力比較大，有能夠放鬆的地方非常重要。而我們的創業理念便是希望營造可以給人抖抖氣、慢慢享受甜品的空間。」

店舖的餐牌採用了手繪風格，非常有味道。

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撰文 : 陳文政

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