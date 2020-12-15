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【香港製造】疫情帶動小家電需求　港產智能香薰機不足1個月達眾籌目標3倍

商管策略 15:44 2020/12/15

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新冠肺炎疫情期間，市民逗留在家時間增加，因而帶動小型家電需求。有本地初創研發智能香薰機，配合聲音、燈光和香薰為用家提供智能香薰治療體驗。產品在 11 月開放眾籌，現時已達標 300%。

Miscato Limited 創辦人余姿蓉表示，研發智能香薰機 Aromeo Sense 主因是都市人生活壓力大，加上新冠肺炎疫情肆虐，因而將香薰機改良，除了可放置超過 1 支精油，並推出「抗病毒系列」精油，需配合用戶對殺菌產品的需求。

快速測試棒需求增競爭激烈 代理商設一條龍服務搶市場見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Miscato Limited 創辦人余姿蓉。

港產口罩品牌專研耳繩設計望突圍 Hong Kong Mask：顧客要時尚款式見下頁

市面上有不同類型的香薰機，Aromeo Sense 有別於傳統香薰噴霧機，其採用霧化技術，以氣壓霧化擴散香薰精油，毋須加水。香薰機可放置超過 1 支精油，並支援 app（流動應用程式）操作，用家可以挑選精油味道及設定揮發時間，更可以播放音樂。

余姿蓉指，公司的主要客戶以酒店、商業機構為主，而產品在 11 月 19 日時在 Indiegogo 眾籌，短短 5 日內便達標 191%。

產品在 11 月時開放眾籌，現時已達標 300%。

受惠輝瑞新冠疫苗商機 「行業贏家」不止一個？見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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