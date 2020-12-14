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本港新增 82 宗確診+60 宗初步確診　一田群組增至 15 人確診

行內熱話 17:00 2020/12/14

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本港今日（14 日）新增 82 宗新冠肺炎確診個案，當中 77 宗屬本地個案，37 宗源頭不明。歌舞群組、日出康城 9 期地盤、沙田一田百貨、亞洲博覽館檢疫設施及將軍澳藍田隧道地盤，各有新增個案。此外，另外還有 60 多宗初步確診。 

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此外，黃大仙東頭邨貴東樓今日再增 2 宗確診個案，共涉及 6 個單位，當中有 3 宗涉及 15 號單位。貴東樓相關住戶需要強制檢測。現時政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，正到貴東樓視察。截至昨日，貴東樓 4 個單位共有 7 人確診。

此外一田群組再錄得新增確診，至今有 15 人確診。

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撰文 : 蔡宇軒

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