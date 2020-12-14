本港新增 82 宗確診+60 宗初步確診　一田群組增至 15 人確診

本港今日（14 日）新增 82 宗新冠肺炎確診個案，當中 77 宗屬本地個案，37 宗源頭不明。歌舞群組、日出康城 9 期地盤、沙田一田百貨、亞洲博覽館檢疫設施及將軍澳藍田隧道地盤，各有新增個案。此外，另外還有 60 多宗初步確診。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此外，黃大仙東頭邨貴東樓今日再增 2 宗確診個案，共涉及 6 個單位，當中有 3 宗涉及 15 號單位。貴東樓相關住戶需要強制檢測。現時政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，正到貴東樓視察。截至昨日，貴東樓 4 個單位共有 7 人確診。

此外一田群組再錄得新增確診，至今有 15 人確診。

【其他內容】 【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

【其他內容】【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】