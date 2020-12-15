【管理Tips】普通職員300倍人工值得嗎？ 3大原因令企業CEO成高薪職位

老闆薪金比一般員工高正常不過，但若差太遠又會引起士氣甚至營運問題。為了解決酬金不平等，美國三藩市早前通過「管理人給薪過高稅」（Overpaid Executive Tax）。對於企業最高行政決策者 CEO（執行長）憑甚麼領取高薪，經濟學家 Tyler Cowen 指出 3 大原因：

首先，總裁的工作既困難又多元。鼓勵員工、傳遞企業文化、制定發展方向，這些我們認為很困難的工作，只是總裁的日常工作，他們還可能要獨自完成不同範疇的工作。

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這個情況到了 21 世紀更嚴重。Cowen 表示，總裁的職能變得更多。以往只要懂得營運核心業務，就可以讓公司運作順暢。現時總裁還要了解金融市場，避免被人大幅收購公司股票、搶佔董事局席位，繼而影響公司決策。

此外，CEO 也要具備公關手段，靈活應對社交媒體、記者或政府官員。最重要的是，現時美國的大企業，不論從事任何產業，都加入不少科技元素。例如，零售業無人商店、金融業推動流動支付，令現代 CEO 需具備科技觸覺。

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▲ 現時總裁還要了解金融市場，避免被人大幅收購公司股票、搶佔董事會席位，繼而影響公司決策

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企業不僅支薪予 CEO，還要在他決策失敗後，給予黃金降落傘（golden parachute）保護，讓公司高層主動或被迫離職時，還能得到一筆豐厚的遣散費作為補償，因而經常引起大眾討論。

Tyler Cowen 解釋背後原因。其一，是為了防止總裁不願意離開，或離職前報復公司。遣散費能確保 CEO「積極走人」，不會想延續自己在公司的地位；第二，如果沒有此報酬，就沒 有CEO 願意承擔可能失敗、失去職位的風險，做出對公司有利的決策。

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Photo：pexels、Fortune Photos