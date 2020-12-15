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【冬至市道】團年冬至只做散客整體生意急跌　盆菜店：復甦無期只能觀望

商管策略 16:28 2020/12/15

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冬至將到，農曆年亦不太遠，不少家庭的團年飯餐多會「食豪啲」，出外用膳或選擇材料豐盛的盆菜回家吃。不過，今年市道遇著新冠肺炎疫情，元朗盆菜店指，年初二預訂外賣到會定單取消退回訂金，整體生意下跌 9 成。

每年農曆新年及冬至大時節為旺季，大歡喜筵席盆菜負責人文先生指：「以往『年夜飯』及新春團拜盆菜定單最多，今年市道因新冠肺炎疫情反覆確診數字不斷增加，現階段得悉 2021 年不會有客戶預訂大型盆菜，只訂散裝盆菜。」

【疫市直擊】海防道熟食中心重開又遇限聚令收緊 檔主：不遵守防疫措施齊齊受害​​​​​​【​見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

來年客戶不預訂大型盆菜，只訂散裝盆菜。

新冠肺炎疫情下外賣盆菜銷量跌，文先生又稱：「今年生意額較往年差，整體生意跌 9 成；即使中秋大時大節，盆菜生意亦跌近 3 成。今年年初二開始暫停落訂，退回早已預訂盆菜訂金也正常，我們也體諒，畢竟無人料到疫情發生。」

【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍 日本食品商聖誕加推優惠抗疫市​​​​​​【​見下頁

冬至等節日來臨，文先生又說，新冠肺炎疫情轉趨嚴重市民減少外出，相信部分家庭還選擇外賣盆菜「做冬」。本港經濟疲弱影響食材價格，他又指：「豬肉加價、豬皮更出現缺貨，客戶須預早落訂；本店即叫即造，客人可提早 2 至 3 日前預訂，加上今年冬至正日跟周末相連 ，最終銷量如何還有待觀察。」

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：leelysn＠flickr

撰文 : 鍾采餘

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