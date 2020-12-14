【附特價產品全表】DONKI 驚安之殿堂上水匯店開張 特價優惠產品逐件睇 【多圖】

DON DON DONKI 驚安之殿堂上水匯 Spot Pop up store 期間限定店已開張，店方提供多個產品優惠。



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今次新店雖然是期間限定店，但發售的產品種類十分多，由生果、糖果、生活用品到玩具都有(詳情見下圖)。除店方提供的特價產品外，買家單次購買滿 $300 或以上，即可於士多啤梨體驗區中摘取 Donpen 或 Donko 禮物一份。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ DONKI 驚安之殿堂上水匯店

DON DON DONKI Pop up store @ 上水匯 Spot

地點：上水龍琛路48號上水匯2樓中庭(上水站A4出口)

營業日期：2020年12月14日至28日

營業時間：早上10時至晚上8時 (12月14日12時開店，12月28日營業至下午3時)

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