【SME學堂】索價過＄7500羽絨仍賣斷市！DESCENTE被Adidas拋棄10年「翻身史」

日本運動服飾品牌 DESCENTE，曾經是 Adidas 在日本的服裝代理。長達 28 年的代理權被取消後，DESCENTE 被迫走上開發自家品牌之路。公司更憑自家羽絨一炮而紅，即使售價超過 10 萬日圓 (約港幣 7,455 元）仍賣到缺貨，也讓營業額逐步超過當年代理 Adidas 時的水平。

DESCENTE 原本只是賣西裝，創辦人石本他家男曾嘗試經營各種生意，卻沒有一次成功。後來因為接到幾個職業棒球隊的制服定單，令公司賺錢，從此他決定把公司經營方針轉為運動服飾。

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DESCENTE 在 1970 年獲得 Adidas 服裝品牌的授權，到了 1993 年乘著足球熱潮，日本 Adidas 業績增長，年收入突破千億日圓，當時 DESCENTE 幾乎以銷售 Adidas 服裝為主。但到 1998 年，Adidas 計劃在日本開設分公司，因而跟 DESCENTE 解除代理關係，令 28 年的合作、將近 4 成的營業額因而消失。

DESCENTE 花了 4 年時間行轉型，並推出高級運動時尚服飾。當中號稱日本國內最強的羽絨「水澤羽絨」在 2008 年上市。品牌趁 2010 年溫哥華舉辦冬季奧運會的機會，向日本選手提供保暖、防水的羽絨。產品因此一炮而紅，即使羽絨售價超過 10 萬日圓仍賣斷市。

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2019 年，DESCENTE再次遇上危機。當時股東之一的伊藤忠商事，對於以石本雅敏為首的經營團隊把海外業務重心放在韓國的策略非常不滿，因此發起對 DESCENTE 的敵意收購，意圖將 DESCENTE 的業務重心從韓國轉向中國。最後伊藤忠收購成功，石本社長的兒子石本雅敏被迫離職。

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Photo：DESCENTE、Sportz Business