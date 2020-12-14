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【危中有機】出口額至少增48%　德勤：中國超越香港成瑞士手錶最大出口市場

商管策略 14:22 2020/12/14

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新冠肺炎疫情影響瑞士鐘錶業，令其今年出口量表現未如理想。雖然疫情影響瑞士腕錶出口至歐美地區的表現，但據德勤（Deloitte）早前發表的研究顯示，瑞士腕錶對華出口額自今年 6 月起出現反彈，甚至超越香港成為最大出口市場。

德勤研究最新發表的《2020瑞士腕錶行業研究》指，85% 受訪高管認為行業前景十分嚴峻。研究又指，今年 1 至 4 月，瑞錶對華出口額較 2019 年同期大幅下跌，但在 6 至 9 月期間，瑞錶對華出口出現「V型反彈」，每月分別同比增長 48%、59%、45% 和79%。

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瑞士腕錶對華出口額自今年 6 月起出現反彈，甚至超越香港成為最大出口市場

「內循環」助攻！外國品牌市佔率跌 內地消費者轉買「中國製造」見下頁

當中國內地人無法出國遊玩之際，今年 7 月海南的免稅新政則刺激當地免稅市場的銷售。據最新海關統計數據顯示，今年 7 月至 10 月，在各項免稅商品中，以腕錶銷售額的增幅最大，4 個月銷售額比去年同期大增 205.3% 至 14.7 億元人民幣。

德勤認為，開放免稅市場刺激中國消費者在本土市場購買更多瑞士錶，這會導致中國對錶的購買力，由香港、美國和歐洲轉移至本地市場。

防疫用品・小家電需求勁 中國出口按年增逾2成兼創最大貿易順差 見下頁

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Photo：WatchPro、watches & wonders

撰文 : 廖淑瑩

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