【隨時缺貨？】新冠疫苗運送在即全球瘋搶乾冰　UPS自建工廠造乾冰

隨著新冠肺炎疫苗面世，加上其需要在極低溫下的環境儲存及運送，令乾冰需求暴增，加上年終購物季期間冷凍運輸食品增多，其中速遞公司聯合包裹（UPS）更自設工廠，增加乾冰生產。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司 BioNTech 研發的新冠肺炎疫苗，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權，屆時將展開美國史上「最大疫苗運輸行動」，預計 2020 年在美國運送 2,500 萬劑疫苗，2021 年全球分配 13 億劑。

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▲ 新冠疫苗需要在極低溫下的環境儲存及運送，令乾冰需求暴增

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輝瑞的新冠肺炎疫苗需於攝氏負 70 度以下的環境存放與運送，否則疫苗效能恐受影響。另一家藥廠莫德納（Moderna）研發疫苗則須存放於攝氏負 20 度環境，乾冰溫度約在攝氏負 78 度。

新冠肺炎疫苗導致乾冰需求急增，美國密蘇里州乾冰供應商 Cee Kay Supply 近日收到政府部門、醫療機構和物流公司查詢乾冰供應。公司副總裁 Brad Dunn 表示，他們早在 11 月時便開始提高乾冰產量，同時購買更多設備來存放二氧化碳。他又指，客戶希望公司能在短時間內供應大量乾冰，預期 12 月將非常忙碌。

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▲ 另一速遞公司 FedEx 亦已運送首批新冠肺炎疫苗到全美各地。

UPS 在 11 月時宣布，為協助儲存與運送疫苗，已增加其在美加地區自家工廠的乾冰產能，如今每小時可生產 1,200 磅的乾冰。輝瑞藥廠亦表示，他們已在密歇根州及威斯康星州兩間工廠添購設備以生產乾冰。

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Photo﹕pexels、MarkS