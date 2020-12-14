【疫市營商】全球債務違約率急增2倍　逾200間公司無力還債中國微企遭殃

新冠肺炎疫情令全球經濟陷入衰退，不少企業收入大減業績惡化，甚至無法還債。截至 2020 年，共有 223 間公司出現債務違約，較 2019 年飆升兩倍。債務違約情況在中國特別嚴重，自 11 月以來，已延遲或註銷的公司債務總額已超過 2,000 億元人民幣。

標準普爾（S＆P Global）數據顯示，在 2020 年，美國企業違約率同期增加 80％，達 143 個；歐洲企業的違約率則增加 2.8 倍，達 42 個；包括中國在內的新興經濟體的違約率也上升至 30％，達到 28 個。雖然違約總數仍低於 2009 年，但整體違約率自 2010 年以來首次超過 5％。

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▲ 債務違約情況在中國特別嚴重，自 11 月以來，已延遲或註銷的公司債務總額已超過 2,000 億人民幣

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近期中國不少內地大型企業不時傳出債務違約，自 11 月起，已延遲或註銷的公司債券總額超過 2,000 億元人民幣。於歐美方面，美國最大連鎖百貨商店之一的 JC Penney 已宣布破產，而英國服裝品牌 Topshop 的母企 Arcadia Group 於 11 月時已申請破產。

雖然 2020 年仍未過去，但全球已有 223 間企業出現債務違約，較 2019 年上升兩倍。當中有 60％ 來自 4 個行業，分別是零售、消費品、媒體及能源行業。

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