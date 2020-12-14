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【疫市營商】全球債務違約率急增2倍　逾200間公司無力還債中國微企遭殃

業界頭條 12:09 2020/12/14

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新冠肺炎疫情令全球經濟陷入衰退，不少企業收入大減業績惡化，甚至無法還債。截至 2020 年，共有 223 間公司出現債務違約，較 2019 年飆升兩倍。債務違約情況在中國特別嚴重，自 11 月以來，已延遲或註銷的公司債務總額已超過 2,000 億元人民幣。

標準普爾（S＆P Global）數據顯示，在 2020 年，美國企業違約率同期增加 80％，達 143 個；歐洲企業的違約率則增加 2.8 倍，達 42 個；包括中國在內的新興經濟體的違約率也上升至 30％，達到 28 個。雖然違約總數仍低於 2009 年，但整體違約率自 2010 年以來首次超過 5％。

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債務違約情況在中國特別嚴重，自 11 月以來，已延遲或註銷的公司債務總額已超過 2,000 億人民幣

中國經營環境惡化・地主狂加租 日本Murata關閉深圳廠房 見下頁

近期中國不少內地大型企業不時傳出債務違約，自 11 月起，已延遲或註銷的公司債券總額超過 2,000 億元人民幣。於歐美方面，美國最大連鎖百貨商店之一的 JC Penney 已宣布破產，而英國服裝品牌 Topshop 的母企 Arcadia Group 於 11 月時已申請破產。

雖然 2020 年仍未過去，但全球已有 223 間企業出現債務違約，較 2019 年上升兩倍。當中有 60％ 來自 4 個行業，分別是零售、消費品、媒體及能源行業。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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