【SME學堂】外賣平台Grubhub不向餐廳抽佣仍可生存？

新冠肺炎疫情期間，各國外賣平台生意額大增。但原本可以為平台、餐廳和消費者創造「三贏」的業務，卻因為外賣平台抽佣過高引起餐飲業不滿。因此美國不少食店轉用較小眾且免佣金的外賣平台，試圖減少餐廳的營運成本。

以美國來說，各外賣平台大多從每宗定單金額收取 15% 至 30% 作為佣金。市佔最大的兩個外賣平台 DoorDash 和 Uber Eats 抽取約 3 成佣金， Grubhub 則抽取 18.5%。為協助餐飲業渡過難關，紐約、洛杉磯等區規定新冠肺炎疫情期間外賣平台只可向餐廳收取最高 15% 的佣金。

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措施令外賣平台思考如何平衡餐廳和自身利益。Grubhub 早前推出餐廳免佣的新方案。餐廳可以把落單按鈕放在自家網站，顧客透過連結點餐並付款，過程中會用到 Grubhub 的外賣員和後端技術，但餐廳資訊和菜單並不會出現在 Grubhub 的 app（流動應用程式）之中。

Grubhub 平台營收總監 Seth Priebatsch 解釋，雖然平台會執行定單並且提供相應服務，但他們沒有提供餐廳廣告曝光服務，所以不會收取佣金。

DoorDash 和 Uber Eats 也想出另外一種替代方案，餐廳可利用平台的 app 增加曝光率，但餐廳需自行提供外賣送餐服務，藉此減少佣金支出。

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Photo：Dreamstime、Uber Eats