愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3口罩 卓悅售 $88 盒

卓悅表示，即時發售愛的家 7 色「一星期 7 天」Level 3 口罩。



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V99 七天口罩為香港製造，名為，口罩上印有 Monday 到 Sunday 的字句﹔各口罩又配上不同顏色，讓用戶每天都可以用新顏色口罩。口罩是 Level 3 級數，售 $88/35個，全線門市發售。

愛的家 V99 規格



-1盒7色共7包

-每5個獨立包裝

-香港製造

-達到美國標準 ASTM Level 3

-尺寸：175 x 95 mm (+/-5mm)

-樣板檢測符合BFE 99% PFE 99%

售價: $88



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▲ 愛的家 V99七天成人版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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