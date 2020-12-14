【再創新低】中衛口罩特別款五片裝 平均售$20包

▲ 中衛口罩特別款 紫

網店執笠清貨男表示，正特價發售多款中衛口罩特別款包裝。



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店方正以 $100/5 包套裝價，發售中衛五片裝口罩，平均售 $20 包。但注意買家只可購買同款口罩，包括:黑迷、綠迷、潮橘和月河藍等等。



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▲ 中衛口罩特別款 迷彩綠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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