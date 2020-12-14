疫市創業新招! 日本漂流模型店大受歡迎

全球疫情未除，經商困難，日本的玩具業也面對同樣問題。不過亦有人在疫市創業，開設網上模型店，店主更充滿熱誠地嘗試流動銷售，目前在京都奈良市附近進行活動，獲得不少模型迷的支持。



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全球疫情未除令零售生意困難，不少大型店舖都要結束。不過有危也有機，網上銷售開力大幅發力。在日本的玩具模型業也面臨同一問題，一位日本人在疫情中選擇了開始網上模型店生意 Hobby Shop Megadoc，另一方面也嘗試新意，進行流動銷售，把模型裝到貨車上開到不同地方停下，看看遇到不同的客人，並會在社交媒體公開當日位置，結果意外地受到歡迎，有經過的車輛也會回頭停下駐足光顧。

▲ Hobby Shop Megadoc 流動模型店

早前流動模型店在京都奈良附近進行活動，也有網民留言希望它能到更遠的地方。日本地大廣闊，不少鄉郊並沒有模型店，居民也只可以通過網上購物來買模型，未能體驗買模型過程的樂趣。

▲ Hobby Shop Megadoc

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▲ Hobby Shop Megadoc 流動模型店獲不少當地人支持

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▲ Hobby Shop Megadoc 流動模型店

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