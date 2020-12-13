【教友福音!】香港口罩廠傳恩推聖誕福音圖案口罩 Level 3 獨立裝售 $50/20個

▲ 傳恩聖誕福音圖案口罩

香港口罩廠傳恩表示，為迎接聖誕節，將推出聖誕福音圖案口罩。



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廠方表示，今次口罩設計以基督降生為題，特別找了本土設計師設計，傳恩元素包括 ：耶穌基督 BB, 瑪利亞＋約瑟＋耶穌基督一家三口，大衛之星，馬槽，天使等等，藉以記念基督降生，思想上帝的救恩計劃，道成肉身，也讓用家可以告訴身邊的朋友，帶著出去，述說福音的大能。

因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。（賽9：6）

口罩為 Level 3 規格，一盒 20 個，有成人、中童和小童尺寸，全獨立裝售 $50 盒。



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▲ 傳恩聖誕福音圖案口罩

傳恩口罩規格

-成人口罩 175mm x 95mm

-中童口罩 145mm x 95mm

-幼童口罩 125mm x 80mm

-Level 3

-EN 14683 Type IIR

-細菌過濾率 (B.F.E) >99%

-夥粒過濾率 (P.F.E) >99%

-壓差 3.2(超透氣）

-合成血液穿透性：160mm Hg

-一盒 20 個獨立裝

售價:$50

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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