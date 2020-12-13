許樹昌:疫苗到 22 年初才有群體保護 袁國勇不立即接種仍用口罩 口罩廠：未來 2 年口罩仍有需求

雖然香港政府已向中國和外國廠商訂購了疫苗 (按此瀏覽詳情)，而且最快明年一月就送到本港。但有疫苗是否可以不戴口罩和放鬆防疫呢?



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港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，即使有 疫苗送港，香港亦要到 2022 年初，才有 6 至 7 成港人才經自然感染或接種疫苗產生抗體，到時會有群體保護效應，確診個案才會減少。

至於政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在 5 月時也曾表示，即使有疫苖供應，他亦不會即時接種，會等到疫苗接種約一年後，了解可能有何副作用時，才會接種，所以他仍會使用口罩作保護。

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本地口罩廠商 Hong Kong Mask 亦表示，疫情成生活一部份，加上病毒有機會變種，口罩成為基本防護裝備，故口罩仍有需求。

▲ 未來一兩年口罩仍是必需品

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