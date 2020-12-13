【雙色登場】屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個

今星期屈臣氏推出多款迎口罩，除漸變色和聖誕特別版外，還有雙色玫瑰款。



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屈臣氏雙色玫瑰口罩其實是之前推出的玫瑰口罩之進化版，口罩上依然印有玫瑰花圖案，但今次除原有的紅色外，更加入桃紅色，換言之一盒已有兩款。

此屈臣氏 WatsMask 口罩為成人尺寸，一盒 30 個獨立包裝售 $119.9，易賞錢價則是 $98 購得。此新口罩現已在官網和部分門市上架。店方不時提供易賞錢會員購買優惠，在門市購買更獨家送 $10 屈臣氏現金券。

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▲ 屈臣氏雙色玫瑰 Lv3口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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