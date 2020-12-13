【一盒有 5 款】Procare HK 聖誕版獨立包裝口罩 OK便利店售$39盒起

OK便利店表示，正發售 Procare HK 聖誕別注限定版口罩。



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由即日起至 12 月 23 日期間，買家可於全線 OK 便利店以 $49 訂購Procare HK 聖誕別注限定版口罩 (成人或小童) 。 OK 齊齊印會員更可憑券以優惠價 $39 訂購。數量有限 , 售完即止。

Procare HK 聖誕別注限定版口罩一盒10片 (獨立包裝) , 每盒有 5 款顏色聖誕造型，十分應節。

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Procare口罩規格

-BFE 及 PFE ≥99%

-ASTM F2100- 19 Level 2標準

-尺寸(成人)：175 mm X 95 mm(+/-0.5cm)

-尺寸(中童)：140 mm X 95 mm(+/-0.5cm)



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▲ Procare HK聖誕別注限定版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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