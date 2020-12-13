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【附優惠詳情】韓國製ATMOS CARE KF94防護口罩 日本城平均售 $3.5 片

行內熱話 02:53 2020/12/13

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日本城表示，正發售韓國製 ATMOS CARE KF94 防護口罩。
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次日本城發售的 ATMOS CARE KF94 防護口罩為韓國製，而且獲-韓國食品及藥物管理局認可，成人尺寸。一盒 30 個獨立包裝只售 $175，平均售 $3.5 片。

ATMOS CARE KF94防護口罩

【其他內容】【聖誕特別版】屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個 門市獨家送$10屈臣氏現金券

 ATMOS CARE KF94口罩規格

-韓國食品及藥物管理局認可
-KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒
-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適
-附有口罩耳帶扣
-獨立包裝，方便攜帶
-約205x162mm
-一盒 30 個

售價 $175

口罩購買連結<<

【其他內容】 【多款選擇】masklab 聖誕特別版 Lv3 口罩 平面/KF 款現貨售 $38 盒起

ATMOS CARE KF94防護口罩 "> ATMOS CARE KF94防護口罩



【其他內容】【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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