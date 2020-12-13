【附優惠詳情】韓國製ATMOS CARE KF94防護口罩 日本城平均售 $3.5 片

日本城表示，正發售韓國製 ATMOS CARE KF94 防護口罩。



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今次日本城發售的 ATMOS CARE KF94 防護口罩為韓國製，而且獲-韓國食品及藥物管理局認可，成人尺寸。一盒 30 個獨立包裝只售 $175，平均售 $3.5 片。

▲ ATMOS CARE KF94防護口罩

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ATMOS CARE KF94口罩規格

-韓國食品及藥物管理局認可

-KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-附有口罩耳帶扣

-獨立包裝，方便攜帶

-約205x162mm

-一盒 30 個

售價 $175



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▲ ATMOS CARE KF94防護口罩 "> ▲ ATMOS CARE KF94防護口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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