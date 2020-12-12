【香港製造】搶先賀農曆新年!? Medepro 福字新年 Lv3 口罩 獨立包裝售$75盒

聖誕節未到，已有口罩商推出農曆新年口罩! Medepro 表示，農曆新年口罩已上架發售。



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Medepro 指出，今次搶先推出的農曆新年口罩，不是採用大紅色，而是磚紅色，而且又在口罩上加入「福」字，藉以增加新年氣氛。口罩是香港製造，Level 3 規格，售價為 $75/30個。

▲ Medepro 福字新年 Lv3 口罩

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Medepro 口罩規格

ASTM-F2100-Level 3

BFE ,PFE>99%

CE, EN14683

有歐盟CE0086,符合EN14683 Type IIR及美國Nelson, FDA認證

一盒30個，獨立包裝

產品尺寸: 175×95mm.

香港製造

售價:$75



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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