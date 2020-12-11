台灣製造萊潔牛仔丹寧粉口罩新登場 買 2 盒即享 8 折

萊潔口罩香港代理彩豐行表示，新推出牛仔丹寧粉口罩。



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店方表示，萊潔牛仔丹寧粉口罩 50 個裝原價 $129.9/盒，彩豐會員尊享價 $109.9/盒。若在門市買 2 盒以上即享正價 8 折，平均每盒 $103.9。

萊潔口罩規格

-100% 台灣製造、醫用口罩標準

-台灣製熔噴布

-符合歐盟最高規格標準EN14683 TypeIIR

-BFE≧99%、PFE≧95%、VFE≧99%

-1盒50片

-成人口罩 17.5CM X 9.5CM

▲ 萊潔牛仔丹寧粉口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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