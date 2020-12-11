【多種圖案選擇】盾牌聖誕節 Lv2 口罩禮盒售 $30 盒 再送 1 盒 Level 3 顏色口罩

盾牌表示，聖誕節口罩禮盒已到貨，並提供買一送一優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方指，聖誕節口罩為 Level 2 規格，提供成人、中童和小童尺寸，一盒 10 個同一個款式，售價為 $30 盒。現在購買還有 1 送1 優惠，可免費獲 1 盒 10 個裝「超保護」Level 3 顏色口罩。

【其他內容】【聖誕特別版】屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個 門市獨家送$10屈臣氏現金券

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【其他內容】【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

門市資料

1）銅鑼灣羅素街60號

2）旺角豉油街20號總統商場地下4號舖

3）Ashop門市部新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬ Tel：26832630

4）元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖

【其他內容】【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$58/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】