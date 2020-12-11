【有疫苗打】防病毒變種需基本防護　口罩廠：未來 2 年口罩仍有需求

特首林鄭月娥今日（12 月 11 日）下午召開記者會表示，中國科興、輝瑞等醫藥用品製造商達成協議，預計明年 1 月新冠肺炎疫苗將會到港。有本地口罩廠商表示，疫情成生活一部份，加上病毒有機會變種，口罩成為基本防護裝備，故口罩仍有需求，對經營有信心。

Hong Kong Mask 營運經理 Henry To 認為：「短期方面，有專家稱新冠肺炎疫苗普及需兩年，口罩需求不會太大改變，且接種疫苗不代表不會帶口罩，加上現時第 4 波疫情，不排除第 5 波、第 6 波疫情爆發。此外，疫苗成效為 90% 多些，從衛生角度而言，香港市民帶口罩已成習慣，相信未來一至兩年仍有帶口罩習慣。」

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▲ 口罩似乎成基本防護裝備

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Henry 又指：「新冠肺炎病毒普及成日常生活一部份，加上病毒有機會變種，帶口罩防備是常識。舉例，在日本患花粉症病人帶口罩，當地不會因季節性氣候選擇帶口罩；中國內地霧霾多，市民不再以甚麼原因帶口罩，或考究要帶口罩多久。」

雖然現時口罩數量需求下降，但口罩款式需求仍有。Henry 認為，綜觀全球口罩本港款式最多，市民選擇口罩猶如「揀時裝」，挑選口罩款式和功能居多，所以未來口罩仍有需求。

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