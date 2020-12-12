【疫市營商】疫苗到快速測試棒熱潮會過去嗎？ 代理淡定：全民接種恐怕要2022年

新冠肺炎疫情肆虐，政府宣布已跟中國科興、輝瑞等醫藥用品製造商達成協議，明年起陸續會有疫苗供港。不過，有新冠肺炎快速測試棒的代理商表現淡然，指距離全民接種仍需一段時間，快速測試棒仍會有市場需求。

快速測試棒需求增競爭激烈 代理商設一條龍服務搶市場【見下頁】

PandaMed 是新加坡新冠肺炎快速測試棒的代理公司，發言人表示：「新冠肺炎疫苗效能時期未有清晰數據， 亦未清楚有沒有副作用，所以疫苗推出初期，社會可能仍抱觀望態度。加上接種一般是自願，長遠應該都未必能做到全民接種，特別認為自己較健康的一群。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

發言人又稱，即使香港能做到全民接種，最快都可能要到 2022 年，何況病毒亦正不斷變種，目前疫苗也未必能做到 100% 保護，所以快速測試棒目前仍會有一定市場需求。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】