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【疫市營商】疫苗到快速測試棒熱潮會過去嗎？ 代理淡定：全民接種恐怕要2022年

業界頭條 19:45 2020/12/12

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新冠肺炎疫情肆虐，政府宣布已跟中國科興、輝瑞等醫藥用品製造商達成協議，明年起陸續會有疫苗供港。不過，有新冠肺炎快速測試棒的代理商表現淡然，指距離全民接種仍需一段時間，快速測試棒仍會有市場需求。

快速測試棒需求增競爭激烈　代理商設一條龍服務搶市場見下頁

PandaMed 是新加坡新冠肺炎快速測試棒的代理公司，發言人表示：「新冠肺炎疫苗效能時期未有清晰數據， 亦未清楚有沒有副作用，所以疫苗推出初期，社會可能仍抱觀望態度。加上接種一般是自願，長遠應該都未必能做到全民接種，特別認為自己較健康的一群。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

發言人又稱，即使香港能做到全民接種，最快都可能要到 2022 年，何況病毒亦正不斷變種，目前疫苗也未必能做到 100% 保護，所以快速測試棒目前仍會有一定市場需求。

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撰文 : 陳文政

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