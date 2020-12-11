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【疫市營商】疫苗將到港現曙光？商會：經營最重要是睇清前路

業界頭條 20:08 2020/12/11

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新冠肺炎疫情肆虐，政府宣布已跟兩間製造商達成協議，明年起將陸續有疫苗供港。 香港青年創業家總商會主席謝海發預料，疫苗將為香港帶來曙光，市民安心、市面回復正常，可改善營商環境。

謝海發認為，新冠肺炎疫苗將「間接」促進香港經濟：「起碼大家都知道有解決方法。現時由於一直沒有疫苗，營商屢屢受制於嚴格防疫措施，無論是人員往來、經濟往來皆減卻甚至停步，大大影響本港經濟。當疫苗面世，又或者疫苗相關時間表出爐，大家都對前景便再可有展望。」

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香港青年創業家總商會主席謝海發。

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謝海發坦言，做生意要有前景方能作出妥善決策，如生意擴張、人員增聘等策略部策略。他表示，站在創業者和商會的角度來說，非常期待疫苗出現。他解釋：「當然疫苗的成效、疫苗有沒有副作用、社會的迴響等等，我們都很重視，故會保持審慎態度；同時我們對未來是樂觀的，疫苗出現後，銀行審批業務貸款或者融資時，考量將不會像現在般悲觀，在市場的良性影響下，整體的營商環境將會迎來久違的改善。」

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撰文 : 陳文政

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