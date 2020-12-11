【疫市營商】疫苗將到港現曙光？商會：經營最重要是睇清前路

新冠肺炎疫情肆虐，政府宣布已跟兩間製造商達成協議，明年起將陸續有疫苗供港。 香港青年創業家總商會主席謝海發預料，疫苗將為香港帶來曙光，市民安心、市面回復正常，可改善營商環境。

謝海發認為，新冠肺炎疫苗將「間接」促進香港經濟：「起碼大家都知道有解決方法。現時由於一直沒有疫苗，營商屢屢受制於嚴格防疫措施，無論是人員往來、經濟往來皆減卻甚至停步，大大影響本港經濟。當疫苗面世，又或者疫苗相關時間表出爐，大家都對前景便再可有展望。」

留港消費餐飲市道更有利？美式餐廳加強網銷・外賣迎聖誕【見下頁】

▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

謝海發坦言，做生意要有前景方能作出妥善決策，如生意擴張、人員增聘等策略部策略。他表示，站在創業者和商會的角度來說，非常期待疫苗出現。他解釋：「當然疫苗的成效、疫苗有沒有副作用、社會的迴響等等，我們都很重視，故會保持審慎態度；同時我們對未來是樂觀的，疫苗出現後，銀行審批業務貸款或者融資時，考量將不會像現在般悲觀，在市場的良性影響下，整體的營商環境將會迎來久違的改善。」

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】