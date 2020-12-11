【Twitter搞局？】​美祿可醫貧血賣斷市？日本雀巢：明年3月才全面恢復供貨

雀巢兒童營養飲品美祿（Milo）在日本大賣斷貨？新冠肺炎疫情下這款由麥芽及朱古力配製而成的營養飲品出現供不應求現象。兵庫縣神戶市總部的雀巢日本分公司日前發出通告，指旗下 3 款美祿暫停供應，料明年 3 月才可全面恢復。

將在日本暫停發售的產品包括：雀巢美祿原味 240 克，及雀巢美祿原味700克（限部分銷售渠道有售），原味棒雀巢美祿 。事緣今年 7 月有網民在《Twitter》發帖，指美祿能夠補充鐵質，紓緩貧血等症狀，結果帖文在網上瘋傳，吸引當地女士搶購，網上售價一度炒高 ５ 倍。

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▲ 兵庫縣神戶市總部的雀巢日本有限公司發出公告，貨源短缺料明年 3 月恢復雀巢美綠供應。

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官方公告指出，早前 9 月雀巢原味美祿 240 克銷售曾暫停，並於 11 月 16 日恢復供應。只是，今年美祿定單數量較上年急升 7 倍，遠超供應負荷，因此再次暫停銷售。同時，雀巢美祿原味 240 克，以及雀巢美祿原味 700 克，預期難維持穩定供應，故一同暫停銷售。

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日本發售的美祿從新加坡入口，需花時間準備充足製造及物流安排，預計 2021 年 3 月後才可恢復全面供貨。日本雀巢公司社長兼 CEO 深谷龍彦表示，對客戶和業務合作夥伴帶來的不便，表示深表歉意。

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