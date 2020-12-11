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【新贈送優惠】香港製造 B.Duck冬日限定版口罩 AEON 百貨現貨特價發售

行內熱話 18:12 2020/12/11

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Aeon 百貨表示，MainettiCare HK x B.Duck冬日限定版口罩再次登場各門市發售。
         
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期間限定優惠**【即日起至23/12】

「B.Duck體驗套裝」以優惠價$84.9發售*

1.凡購買任何 B.Duck 冬日限定版抗疫口罩一盒即送「冬日限定版B.Duck抗菌口罩封套」一個*

2.凡購買任何 B.Duck 日常版抗疫口罩一盒即送「無酒精免沖洗B.Duck消毒噴霧或泡沫」一枝*

3.凡購買任何 B.Duck 抗疫口罩滿 $300 再送「抗菌口罩盒」一個*

4.10 個自選成人口罩以優惠價 $49. 9發售^；購買 20 個自選成人口罩即送「無酒精免沖洗B.Duck消毒噴霧或泡沫」一枝^

**數量有限，售/送完即止

**只限早上11時至下午8時由推廣員派發

*只限AEON STYLE康怡、黃埔、AEON荃灣店、屯門店及將軍澳店

^只限AEON STYLE康怡及黃埔

【其他內容】 【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$58/50個

 

【其他內容】【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

【其他內容】 【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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