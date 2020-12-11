【新贈送優惠】香港製造 B.Duck冬日限定版口罩 AEON 百貨現貨特價發售

Aeon 百貨表示，MainettiCare HK x B.Duck冬日限定版口罩再次登場各門市發售。



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2.凡購買任何 B.Duck 日常版抗疫口罩一盒即送「無酒精免沖洗B.Duck消毒噴霧或泡沫」一枝*

3.凡購買任何 B.Duck 抗疫口罩滿 $300 再送「抗菌口罩盒」一個*

4.10 個自選成人口罩以優惠價 $49. 9發售^；購買 20 個自選成人口罩即送「無酒精免沖洗B.Duck消毒噴霧或泡沫」一枝^

**數量有限，售/送完即止

**只限早上11時至下午8時由推廣員派發

*只限AEON STYLE康怡、黃埔、AEON荃灣店、屯門店及將軍澳店

^只限AEON STYLE康怡及黃埔

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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