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【附酒店名單】入境人士需入住指定 36 間酒店 本月 22 日生效 商務客和 Staycation 人士都要注意

行內熱話 17:09 2020/12/11

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本港第 4 波疫情嚴峻，在今日（11 日）召開的記者會中，公務員事務局局長聶德權表示，將要加強入境人士的檢測，由本月 22 日開始，將會全面實施「指定檢疫酒店」安排。聶德權指，由 12 月 22 日起，所有由中國以外地區入境的旅客或商務客，必須採用指定交通，在指定酒店接受檢疫。
         
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首批指定檢疫酒店目前有 36 間，提供 1.2 萬個房間，房價由每晚數百元至每晚數千元不等，將會包一日 3 餐，所有指定檢疫酒店只能接受檢疫旅客入住。政府會直接在機場提供交通，將旅客送往指定酒店，相關部門已核查指定酒店，職員每 14 日要接受檢測，政府亦會派出專責隊伍監督。強制檢疫期間，旅客不得接受探訪。

而在未來 10 日過渡期間，入住其他酒店的檢疫旅客和商務客，亦可以在同一酒店完成檢疫，不受影響。

指定檢疫酒店名單

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入境人士需入住指定 36 間酒店

【其他內容】 【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$58/50個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡宇軒

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