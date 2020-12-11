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疫苗最快下月到港! 特首公布香港採購中國科興及美國輝端疫苗 零售店表示歡迎

行內熱話 16:52 2020/12/11

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本港第 4 波疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日（11 日）舉行記招表示採購新冠疫苗有突破性發展，特區政府現時將會率先採購中國科興 750 萬劑新冠疫苗，預計明年 1 月有 100 萬劑到港，可供 50 萬人使用。
         
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美國輝瑞跟德國 BioNTech 合作的新冠疫苗，將採購 750 萬劑，最快要明年第 1 季到港，首批率先到港的有 100 萬劑，可供 50 萬人使用。此外，政府亦正與英國牛津大學和阿斯利康製藥公司合作研發的疫苗藥廠洽購，將會採購 750 萬劑，相信最快明年下半年才能到港。

特首林鄭表示政府採購疫苗正用雙管齊下的方式，一方面向 WHO 採購疫苗，而疫苗供應為該地區總人口的 30% ；另一方面，政府在科學委員會協助之下，與以上疫苗製造商簽訂預先採購協議。而採購方式亦採用不同藥廠、不同技術平台的疫苗，以防有疫苗在接種後沒有效用。政府將免費讓全港市民注射疫苗，而老人家及醫護等高危人士將可優先接種。當中採購疫苗的數量為人口的兩倍，現時已批出 84 億元作採購及注射之用。 

疫苗最快下月到港的消息分布後，有零售店表示，希望香港有疫苗後可以令香港經濟盡快重回正軌，令零售市況改善，避免結業的苦況。

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撰文 : 蔡宇軒

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