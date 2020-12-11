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【救市攻略】日本遊行社推東京旅遊直播團　包購物另類招數吸客

商管策略 19:01 2020/12/11

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雖然日本有意在明年放寬外國旅客入境，但當地旅遊業界在此之前想出不同方法吸引旅客。有日本旅行社看準直播潛力，推出網上直播東京景點服務，並將日本特產直送到顧客家中。

日本旅行社 NIPPON TRAVEL AGENCY 針對外國旅客，最近推出實時網上旅遊服務（Real Web Tour）。導遊透過視像軟件，以英語介紹東京澀谷及新宿的現況，直播時間大約 1 小時，並接受觀眾提問，旅行社還可以將日本特産郵寄到觀眾家中。受新冠肺炎疫情影響，旅客外遊變得困難，因此日本旅行希望透過開拓網上服務，增加未來的訪日遊客數目。

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該旅遊服務設有 5 條路線，計劃在 12 月 17 日舉辦澀谷網上旅遊團，包括手信特產採購時段，收費為 2,000 日圓（約港幣 149 元）。NIPPON TRAVEL AGENCY 今年 11 月在埼玉縣川越市開辦了國語版網上旅遊試點服務，現正探討未來針對富裕階層開展個人網上旅遊服務。

據日本國家旅遊局估計，明年 1 月至 10 月的訪日遊客人數僅得 400 萬人，較去年同期減少 85%。

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Photo﹕NIPPON TRAVEL AGENCY

撰文 : 廖淑瑩

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