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【零售蕭條】銅鑼灣鋪租跌幅冠全港　等疫苗・搞美食市集先救餐飲業？

商管策略 11:41 2020/12/14

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形勢比人強，香港零售市道因新冠肺炎疫情轉差，商舖租金自然難企硬。戴德梁行日前發表的報告預測，2021 年上半年香港主要地區商舖租金走勢續下跌，當中鑼鑼灣商鋪租金走勢下降 42.8%，2020 年首季每月每平方呎港幣 1,292 元，至第 4 季下跌 870 元，屬年初至今跌幅最大的地區。

零售市場方面，報告顯示受新冠肺炎第 4 波疫情打擊，首 10 個月零售銷售額較去年同期下降 27%，其中珠寶和手錶類下跌 57.3%；藥物和化妝品下跌 51.8% ，受珠寶、手錶、藥物和化妝品零售表現拖累；但疫情下生活必需品等民生需求上升，其中超市的銷售額去年同期增長10.3%。

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2020 年第 3 季各主要零售區份的空置率仍然高企，其中中環 16.9 % 第 4 季上升 18.3%，而銅鑼灣空置率13.2%，第 4 季略為下降 1%。

報告指出，本港關口未回復正常狀態，2021年上半年預測溫和增長，明顯較 2019 年增長10%。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示：「盼女疫苗接種生效後，本港零售及旅遊業會逐漸重回正軌，2021 年處於膠著狀態，下半年零售商舖租金將趨回穩。」

他又稱，不少「美食市集」為租戶提供靈活營運配套及創新管理模式，將成為最新的餐飲趨勢。

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寫字樓市場需求亦持續偏軟。仲量聯行發表最新報告，預計 2020 年零售街舖租金將跌近 37%，中環及尖沙咀等核心區空置率較高；商場租金則可能跌約 3 成。

仲量聯行發表報告，指今年港寫字樓空置率升數字是 2004 年來最高，飆升 8.8%，其中中環及灣仔空置率較九龍東低。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指出，預計明年負面環境持續，來年甲級寫字樓租金有可能進一步下調達 16%，寫字樓待租率則將攀升至約 14%。由於明年寫字樓需求依然疲弱，淨吸納量預計將介乎負 65 萬至負 70 萬平方呎之間。

甲級寫字樓減租仍難覓租客　科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」見下頁

全港甲級寫字樓整體平均租金按季下滑5.5%，尖沙咀寫字樓分區下跌6.1%。

近200項新措施未能助零售業？本地手袋品牌：從租金及資助人手才可救市見下頁

戴德梁行報告則顯示，全港甲級寫字樓整體平均租金按季下跌 5.5%，按季變化九龍西寫字樓平均每月呎租下跌 5.9%；尖沙咀寫字樓分區下跌 6.1%；中區寫字樓分區數字則下跌 5.3%，由年初至今下跌 21.3% ，是全港主要地區甲級寫字樓跌勢是最大的區份，預計明年租金仍然受壓。

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撰文 : 鍾采餘

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