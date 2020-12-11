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【疫市營商】美心逆市連開兩間日本餐廳　不用「本名」隨時賺更多？

商管策略 17:24 2020/12/11

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政府再次收緊新冠肺炎防疫措施，其中食肆在晚上 6 時起禁堂食，令飲食業經營再受打擊。雖然市道疲弱，但美心集團仍擴展飲食版圖，最近跟兩間日本餐飲企業簽訂特許經營合同，在沙田及中環開設「焼肉ライク」（燒肉LIKE）及「燒肉 石田屋」(Yakiniku Ishidaya)。

美心除了自家「美心」品牌，中西日及東南亞食肆全部都有經營，不少是特許經營的外國品牌，如：Starbucks（星巴克）、元氣壽司、弁當日子和受賞雞の唐揚專門店等；集團亦在中國成立中外合資企業，在內地 11 個主要城市的機場提供航空膳食服務。 

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海防道熟食中心重開又遇限聚令收緊 檔主：不遵守防疫措施齊齊受害見下頁

當中持有美心集團 50% 股份的牛奶國際早前公布截至今年 6 月底止業績，受新冠肺炎疫情和社交限制措施影響，美心今年上半年虧損達 5,000 萬美元（約港幣 3.9 億元）。集團解釋，限聚令導致餐廳顧客減少，部分餐廳須暫時關閉，隨著限聚令收緊，將影響美心業務的未來表現。

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Photo：MATCHA、Yakiniku Ishidaya

撰文 : 廖淑瑩

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