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【SME學堂】東京最大無印良品開幕　意粉・洗潔精「斷斤秤」成新銷售手法？

商管策略 12:12 2020/12/11

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號稱東京最大的無印良品有明花園店（Ariake Garden）日前在東京開幕，店內除了展示一棟原比例的房屋，連意粉和洗潔精也「斷斤計」發售，一改品牌以往的銷售手法。店內主打新鮮蔬菜、服飾和化妝品等日常用品，當中最令人注目的是居住空間服務。主打全面及部分裝修改造、DIY素材及獨立屋建造服務。

隨著在家工作（WFH）和流動辦工普及，上班族可自由選擇工作地點，居住空間亦無須局限在城市。為了讓客戶能實際體驗居住情況，無印良品特別店舖內建造原尺寸大小的示範單位，建造價格為 1,615 萬日圓（約港幣 120 萬元，未連稅）。

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無印良品新店推出度身定造服務，店舖內由食物到日用清潔產品均可按消費者的需求，滿足他們「貪新鮮」的心理。以五穀雜糧豆類為例，顧客只要依照貨架上指示，自行裝添所需重量，再放到電子磅上輸入商品編號，系統便會自動輸出價格標籤；洗衣粉、清潔劑及洗潔精等商品則由店鋪員工操作。即使顧客只想買 100ml 也可以，盛載的容器也不一定要用無印良品的器皿，顧客可自行攜帶膠樽，減少使用包裝材料。

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Photo：MUJI

撰文 : 廖淑瑩

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