【逆市反擊？】揚言「打低小米」　格力5G手機上架3日售出：88部

曾揚言要「打低小米」的格力電器董事董明珠，最近在公司官方商店及「格力董明珠店」開賣格力首款 5G 手機「大松5G手機」，然而即使新產品在「老闆加持」下，銷情卻不理想。據格力官網銷售數據顯示，手機在官網上架 3 日僅售出 88 部。

董明珠 2015 年曾表示格力要進軍智能手機市場，並在同年 6 月發布第 1 代產品，之後分別又在 2016 年和 2019 年推出格力第 2 代及第 3 代智能手機。不過，盡管董明珠曾數次親自上陣推銷，但銷情慘不忍睹。有數據顯示，格力第 3 代智能手機自上市以來，至今總銷售量還未到 6,000 部。

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▲ 即使「大松5G手機」較以往的電話售價便宜，但其銷量仍不理想，官網 3 日共售出 88 部

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雖然智能手機銷情未如理想，但格力電器仍推出首款 5G 手機「大松5G手機」。目前該手機分別有 128G 和 256G 兩個容量版本，售價分別為人民幣 2,699 元及 2,999 元（約港幣 3,242 和 3,602 元）。即使「大松5G手機」較以往的手機售價便宜，但其銷量仍不理想，官網 3 日僅售出 88 部。

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Photo：格力商城