【時代的眼淚？】香港首間日本書書店明年1月結業　智源書局開業逾70年難敵疫情

新冠肺炎疫情嚴重打擊各個行業，加上電子書盛行，令實體書店經營更加困難。其中在香港開業近 70 年、主打日本書籍的「智源書局」( Apollo Book Co.），宣布在明年 1 月底結業。

智源書局在 Facebook專頁中表示，書局遇上金融風暴到金融海嘯安然無恙，亦挺過 2003 年沙士（SARS）疫情的衝擊，卻敵不過今年的新冠肺炎，決定在明年下月底光榮結業。

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▲ 智源書局位於中環威靈頓街的店舖

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智源書局 1947 年成立，是香港首間專營日本雜誌、書籍批發和零售的書店，亦提供長期訂閱服務，以及為顧客直接在日本訂購書籍。店舖由上海搬到中環威靈頓街，再到現時位於尖沙咀金巴利道的舖位。

新冠肺炎疫情至今，已有多間書店宣佈結業。當中在香港擁有 16 間分店的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，今年 3 月宣布零售門市全線結業。此外，在 1918 年創立的老牌英文書店辰衝圖書有限公司（Swindon Book），已在今年 7 月底結業，轉為網上經營。

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▲ 老牌英文書店辰衝圖書有限公司（Swindon Book Co Ltd），已在今年 7 月底結業

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Photo：智源書局、Wpcpey