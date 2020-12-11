【多款選擇】masklab 聖誕特別版 Lv3 口罩 平面/KF 款現貨售 $38 盒起

香港口罩廠 masklab，針對聖誕佳節推出平面和 KF 系列口罩。



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兩款口罩皆採用特別聖誕圖案，平面款一盒有齊 5 款口罩，KF 款則是一盒一款。平面的標準為 ASTM Level 3 及 EN 14683 Type IIR﹔ KF 款立體口罩亦取得 ASTM Level 3 及 EN 149 FFP1 認證， 所有口罩 PFE BFE 過濾率均超過 99%。

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1.三層外科口罩

兩個款式： 「歡樂聖誕」及「奇妙聖誕」

一盒10片獨立包裝 ，每盒包含5種設計，每款兩片

售價：$38

2.KF韓式立體口罩

三個款式：「奇妙聖誕槲寄生」、「奇妙聖誕毛衣」、「奇妙聖誕馴鹿」

一盒10片獨立包裝（同款）

售價：$68



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▲ masklab 聖誕特別版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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