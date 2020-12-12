【附購買連結】香港製造Level 2! 蠟筆小新可愛口罩 獨立包裝特價售 $85/30個

擁有實體店的百貨店的 Sweet Magic 表示，搶先發售蠟筆小新可愛口罩。



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這款蠟筆小新口罩是香港製造，提供 Level 2 和 3E > 98% 防護。口罩上印有可愛蠟筆小新圖案，提供成人和中童尺寸。一盒 30 個獨立包裝原售 $140，現特價售 $85。

▲ 蠟筆小新口罩

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▲ 蠟筆小新口罩



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蠟筆小新口罩規格



-成人Size 17.5x9.5cm

-中童Size 14.5x9.5cm

-BFE, PFE, VFE >98%

-ASTM Level 2

-香港製造

-30片獨立包裝

口罩購買連結<<

21 年 1 月發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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