【聖誕特別版】屈臣氏雪花紅+雪花紫色口罩 獨立包裝售$98/30個 門市獨家送$10屈臣氏現金券

臨近聖誕，不少香港口罩廠都推出聖誕版口罩。屈臣氏剛剛亦推出聖誕特別版口罩，而且設計也十分吸引。



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這款 WatsMask 聖誕節版口罩，亦是在口罩上印上雪花圖案，設計類似上星期推出的雪花口罩(按此瀏覽詳情)，但不但採用具聖誕節氣氛的口罩盒，口罩亦改用紅 + 紫色設計，一盒有齊兩色，讓用戶可以過一個具氣氛的聖誕節。

此屈臣氏 WatsMask 口罩為成人尺寸，一盒 30 個獨立包裝售 $119.9，易賞錢價則是 $98 購得。此新口罩現已在官網和部分門市上架。現時易賞錢會員購買此口罩，門市更獨家送$10屈臣氏現金券。



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▲ 屈臣氏 WatsMask 雪花紅+雪花紫色聖誕節版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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