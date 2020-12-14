忽視成本及技術需要　企業雲端化計劃成敗關鍵

近年「企業雲化」（Cloudification）是企業轉型升級的趨勢。但不是每個雲端化計劃都是成功的。

所有 IT 專案計劃，都有既定的目標、時間表、財政預算、人力資源等。如果不能達到一半以上的目標，或者已大大超出企業預算的時間、人力或金錢，也未能完成該專案計劃，我們都會以「不成功」甚至「失敗」來總結吧！

近年不少公司的雲端化計劃，大多是以減省成本，或是減少對高薪但流失率高的 IT 人員的依賴為目標。但是很多公司，卻因為先沒有弄清雲端運算的成本及技術要求，招致失敗。

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首先來談談 IT 的成本。誠然，雲端運算不需要建立數據中心，是沒有資本支出（CAPEX）的，但是營運支出（OPEX）的結構與計算，與傳統數據中心的差異很大。如果以傳統服務器，用同樣效能與數目的運算能力（Computing Power），24x7 地不停使用雲端運算，雲化後的 IT 支出，很可能會比採用傳統服務器更高。

要真正的從雲端化計劃中減省 IT 成本，就需要了解雲端運算的真正特長 ── 根據運算消耗計費。傳統數據中心成本高，是因為服務上的應用程式就算沒有運作，公司仍然要支付電力、購買及維護硬件的費用、軟件的使用許可費，以及支援所有軟硬件的人力成本。

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如果你的「雲化計劃」只是把每台伺服器，連上面的軟件照搬上運端平台（Lift and Shift），沒有合理地縮小規模（Scale down），甚至全部「24x7」全天候運行，那麼要達到減省成本的目標便非常困難。

雲端化計劃重要步驟之一是把運算要求較少的應用程式，透過虛擬化（Virtualization）及容器化（Containerization）合併，減少服務器的數量；亦應考慮採用軟件即服務（SaaS）代替自家開發的應用程式，減少開發成本，並按照每個應用程式的使用模式，把不需要 24x7 的服務器適時停頓，才能有效減少 IT 支出。

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企業雲端化另一個重要的成功關鍵，是能否將 IT 部門的人才技術轉型。在減省支援數據中心軟硬件人員的同時，亦要招聘及培訓具備雲端技術的人才。傳統數據中心每個部分，包括：伺服器、路由器、防火牆、儲存裝置、監察系統、作業系統、數據庫、網站、網路保安，到各種應用程式，都要專家來設計和維護。而雲端平台，這些專才都是雲供應商連雲服務一併供應的，所以企業本身不用招聘這類專才。

然而，企業卻要招聘及培訓懂得使用各種雲端技術，如：SaaS、平台即服務（PaaS）及基建即服務（IaaS），以至能靈活應用程式虛擬化及容器化的專才。此外，雲端服務供應商只會負責雲端平台的保安，企業客戶仍需招聘雲端保安專家，設計企業自己的雲端網路及伺服器上的資訊保安系統。

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企業還需要一個有能力成功執行雲化計劃的團隊，可以在 IT 部門找比較有行動力及願意學習新事物的同事組成，也可以交由 IT 顧問公司統籌並執行。

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