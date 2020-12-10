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PURE LIVING 聖誕限定版獨立包裝口罩 售$65/30個

行內熱話 18:48 2020/12/10

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123 by Ella 表示，正發售 PURE LIVING 聖誕限定版口罩。
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

PURE LIVING 聖誕限定版成人口罩是香港製造，Level 2 規格，提供多種款式，包括:聖誕公仔(聖誕帽、聖誕老人)、雪花(酒紅色、淺灰色、粉藍色)、格仔(藍白、紅白)和雪花星星。PURE LIVING 聖誕限定版口罩每盒售 $65，任選 $168/3盒 (平均$56/盒, 低至$1.86/片)。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

  •   PURE LIVING 聖誕限定版口罩
    • 點擊圖片放大
    +2

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

【其他內容】 【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$58/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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