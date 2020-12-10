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新增 112 確診+50 宗初步確診 34 宗源頭不明 一田百貨群組又多 5 宗確診

行內熱話 17:00 2020/12/10

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本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（10 日）指出，截至今天凌晨零時，新增 112 宗確診個案，當中有 10 宗為輸入個案，其餘 102 宗為本地個案，年齡由 5 至 92 歲，分別有 42 男 66 女。而在本地感染個案中，有 34 宗屬源頭不明個案。截至今天下午，暫時有 50 多宗初步確診個案。 
          
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張竹君表示，在 102 宗新增本地個案中，有 5 宗屬沙田一田百貨的群組、5 宗為日出康城群組（至今共約 60 個案）、3 宗為機場 AWE 檢疫中心相關個案（至今共約 16 個案）、將藍隧道地盤有 7 宗（至今共 8 宗）。此外，跳舞群組仍有有新增個案，今天新增 6 宗；而張敬軒演唱會再有 1 位觀眾確診，患者於 11 月 29 日欣賞演唱會，坐在 72 區。

就麗晶花園群組，今天於麗晶樓下做即場檢測的市民中，已發現 1 宗初步確診個案，跟之前的個案相同，患者是居住在第 6 座 D 單位。而早前出現確診個案的第 4 座 E 單及第 18 座 D 單位，該座所有樓層的相同單位住戶，均需要接受強制檢測。

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撰文 : 張文啟

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