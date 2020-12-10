港產彩色口罩有害? 香港口罩及防疫設備協會發聲明反駁傳媒報道

早前有香港媒體引述測試指香港製造彩色口罩有安全問題，香港口罩及防疫設備協會就發出聲明，並指未來會就彩色口罩的安全性進行測試。



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針對有媒體在12月7日就香港製造的彩色口罩作出的一篇報道（下稱：該報道），香港口罩及防疫設備協會（下稱：本協會）發表聯署聲明，就報道的誤導性內容作出強烈反對。

本港第四波疫情嚴峻，接連多日錄得逾百宗確診個案，社區感染佔大多數。「香港製造」的口罩，繼續成為本港市民抗疫最前線設備。但本協會近日收到大量市民查詢，普遍關注彩色口罩的安全性。由於彩色口罩特別受小朋友歡迎，該報道亦引發大量家長的關注。

為釋除市民對「香港製造」口罩的疑慮，本協會將於短期內尋求專業機構，以更科學、更專業及更客觀的方式，就彩色口罩的安全性進行測試。本協會將會以認真及負責任的態度，回應市民對本港口罩生產商的支持，捍衛「香港製造」的金漆招牌。香港輕工業本已幾近式微，口罩及防疫設備生產商在疫情下復興，與港人攜手應對新型肺炎的挑戰。本協會將致力守護整條產業鏈，繼續為港人健康站於最前線。

本協會同時呼籲市民，面對日趨嚴重的疫情，有必要進一步提高防疫意識：

在佩戴口罩期間，切勿以雙手觸摸口罩表面及裡面，確保雙手及口罩不會交叉污染

每四至六小時更換口罩一次

市民選購口罩時，應該光顧有信譽的零售店舖

應留意口罩包裝上有否註明口罩規格及生產來源地

切勿使用有污漬或異味的口罩

口罩必須存放於乾爽地方