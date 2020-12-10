【一盒齊 6 色】日本城 Smile365 特別版彩色 Level 3 口罩 售$59.5盒起【指定門市發售】

日本城表示，正發售節日限定 Smile365 特別版口罩禮盒。



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此 Smile365 特別版口罩禮盒 100% 香港製造，提供 Level 3、BFE、PFE、VFE>99% 高防護級別，成人尺寸。1 盒 30 個有齊 6 隻色，每色 5 片。顏色分別為櫻花粉 / 雪透粉紫 / 浪漫粉紫/ 雞蛋花黃 / 珊瑚藍/白色。限定優惠每盒再送 Smile365 口罩暫存夾 1 個。

售價方面，一盒售 $68，$238/4 盒，平均售每盒 $59.5。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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