【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

仁安藥房表示，正在特價發售維康健口罩。



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店方發售的維康健口罩已轉成香港製造，支援 Level 2 和 3E>99% 規格，一盒有 50 個，全獨立包裝。顏色方面，分別有白色、藍色和一盒三色 (紅色，粉紫色，粉黃色) 選擇。現時口罩已到貨，售價為 $100/3 盒，平均為 $33.4 一盒/50個。



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地址:大圍大圍道 50 號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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