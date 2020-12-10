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【香港製造3E 99%】一盒有三色! 維康健 Level 2 口罩 50 個獨立包裝 特價售 $100/3盒

行內熱話 16:25 2020/12/10

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仁安藥房表示，正在特價發售維康健口罩。
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方發售的維康健口罩已轉成香港製造，支援 Level 2 和 3E>99% 規格，一盒有 50 個，全獨立包裝。顏色方面，分別有白色、藍色和一盒三色 (紅色，粉紫色，粉黃色) 選擇。現時口罩已到貨，售價為 $100/3 盒，平均為 $33.4 一盒/50個。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

地址:大圍大圍道 50 號地下

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

【其他內容】 【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$58/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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