一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩 獨立包裝售$98/30個

屈臣氏近來不停推出新款口罩，繼上星期推出冬日限定版雪花口罩後，今日再次推出漸變色口罩。



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今次屈臣氏新推出的口罩，是早前大熱的漸變色設計，一盒已有齊三色，提供黃色系、綠色系和紫色系，感覺十分熱鬧。此屈臣氏 WatsMask 口罩仍是成人尺寸，一盒 30 個獨立包裝售 $119.9。如果買家是易賞錢會員，則可以優惠價 $98 購得。此新口罩現已陸續在各屈臣氏分店和官網上架。



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▲ 屈臣氏 WatsMask 漸變色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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