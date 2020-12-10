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【限聚令加辣】限聚令吃不到堂食轉手信　一蘭拉麵：加強外賣可望補足整體生意

商管策略 13:43 2020/12/10

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香港因新冠肺炎疫情轉差，限聚令「加辣」，今日（12 月 10 日）晚上 6 時起食肆禁止堂食，只能外賣。一蘭拉麵除「自修室」格局，鑑於第 3 波疫情經驗，加強外賣自取服務和手信包裝，反應不俗， 希望能補足失去的堂食生意。

一蘭尖沙咀店店長鈴木亮太表示，新冠肺炎第 3 波疫情 7 月爆發，公司加強推廣禮品包裝，同時在網購平台 HKTVmall 發售，顧客反應不俗。直至 10月中旬再因應疫情加設外賣自取，並跟外賣平台合作推出外送服務，暫時補足部分堂食生意。

【限聚令收緊】食肆晚上6時後禁堂食 熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌【見下頁 

一蘭拉麵的自修室格局，日本被稱「元祖SOCIAL DISTANCE」

【限聚令加辣】政府擬要求食肆晚上6點後禁堂食 健身中心・美容院場所需關閉見下頁

鈴木亮太又指，一蘭「自修室」比中式酒樓或其他餐廳格局相對安全，故新冠肺炎疫情對其業務影響較小。海外業務方面，暫時香港分店及美國紐約分店外賣自取和送餐服務，是營運至今因應疫情作出最大改變。

疫情下手信商品反應不俗

禁堂食海鮮直送生意升逾倍 日本食品商聖誕加推優惠抗疫市見下頁

鈴木亮太又稱，外賣自取、外送服務和手信商品反應良好，今個月至明年 1 月重點推廣這 3 類服務；未來或考慮增加外賣平台合作。

店內顯示衛生管理措施

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【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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