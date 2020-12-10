【疫市營商】無法外遊不如直送到宅　日本水果出口按年增3成

日本產水果一向受香港消費者歡迎，新冠肺炎疫情期間市民無法外遊更帶動當地水果出口。在今年 1 月至 10 月期間，日本提子的出口額達到 36 億日圓（約港幣 2.67 億元），比去年同期增長約 3 成。

2019 年日本農林水産品出口額約為 9,121 億日圓（約港幣 676.5 億元），其中水果佔 335 億日圓（約港幣 24.85 億元）。在水果中，出口量最多的是蘋果，約佔 4 成，其次是提子，約佔 1 成。從出口目的地來看，台灣和香港佔大部分。

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▲ 韓國產的水果對日本的「威脅」也很大。

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今年日本提子出口量大增，當中以晴王麝香提子（Shine-Muscat）的出口量最多，截至 10 月達到 1,500 噸，超越 2019 年全年的出口量。不過，韓國產陽光玫瑰提子也在亞洲擴大銷售，有日本業界擔心，如果韓國以低價銷售，可能會對業界構成威脅。

另一方面，日本蘋果出口商高木商店，負責人稱公司 9 月的出口量比去年同期減少 4 成，而 10 月也減少 3 成。受新冠肺炎疫情影響，台灣、香港和中國經濟活動停滯，令經常用於送禮的青森產蘋果的採購量減少。

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Photo︰Koyama、t-mizo、Korean Culture and Information Service