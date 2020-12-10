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【模特兒要失業？】減成本不怕偷圖侵權　淘寶採AI模特兒拍時裝試穿照

數碼轉型 15:39 2020/12/10

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不少商家會聘用模特兒拍攝產品照，但成本高之餘又可能有不肖商人「偷圖」。阿里巴巴為了解決這些情況，推出「AI虛擬模特兒」供中小企使用。

阿里巴巴發現，商家聘請模特兒拍攝的成本高。舉例，有些設計師設計 5 款衣服，請模特兒拍完後，最終只選 1 套上架，浪費餘下 4 套模特的拍攝成本；如果盜取 1 張商品圖片「成本」不高，可能會令其他人以身試法。

GU虛擬模特兒示範穿搭 營銷效果更勝真人網紅見下頁】 

「AI 模特兒」用創新演算法技術在目標人臉（Target Face）模組上，產生過萬種五官組合

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

中小商家有時會因為請模特兒拍宣傳片成本太高，或會請身邊朋友客串一下，但有時這些臨時兼職模特兒未必肯露臉，客戶體驗大打折扣。因此阿里巴巴決定創造 AI（人工智能）虛擬模特兒。

AI 模特利用創新演算法技術在目標人臉（Target Face）模組上，產生過萬種五官組合。同時利用演算法技術將服裝平鋪圖轉化成 3D 圖「穿」在模特兒身上。用戶上傳服裝平鋪圖後，還可以選擇不同的人面、表情、妝容、身型、背景圖等。演算法系統會在 1 日內自動生成模特兒圖片、詳情頁圖，交付給商家。

過萬虛擬偶像搶真人商機 日本 VTuber 年賺過 700 萬！見下頁】 

虛擬消費市場潛力大 Gucci搶推「虛擬時裝」顧客更願意埋單？見下頁】 

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕pexels、阿里巴巴

撰文 : 廖淑瑩

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